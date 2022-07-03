تعاون بين «ديهاد للأعمال الإنسانية» و«اكسيوس إنترناشونال»

دبي (وام)

وقعت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، من خلال مبادرة «فوريفر كير»، أمس، اتفاقية تعاون مع «اكسيوس إنترناشونال» بهدف دعم الشراكة المؤسسية بين الطرفين وتعزيز العمل الخيري والإنساني وتفعيل الجهود المشتركة لمساعدة المحتاجين حول العالم من خلال تزويدهم بالأدوية اللازمة ما يسهم في تحقيق فرص الشفاء العاجل لهم. ونصت الاتفاقية التي تأتي استمراراً لنهج العمل الخيري لدولة الإمارات وتهدف لتوفير الأدوية والعلاج للمرضى المحتاجين من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية العمل الخيري في المجال الطبي على التعاون مع «اكسيوس إنترناشونال» بهدف تبادل الخبرات في المجال الإنساني بين الطرفين ونشر التوعية عن أهمية توفير هذه الأدوية للدول المحتاجة ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة المساعدات الإنسانية من خلال شراكاتها العديدة مع المتخصصين في المجال.

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي.. إن هذه الاتفاقية تأتي سعياً من مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة لتعزيز الروابط المؤسسية والأخوية في مختلف المجالات الصحية والإنسانية من خلال مبادرة «فوريفر كير»والتي توفر سنوياً أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات انسانية أخرى للدول المحتاجة حول العالم بغرض تحسين وصول العلاجات والأدوية المبتكرة إلى المرضى محدودي الدخل خاصة الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف علاج أمراضهم عالمياً.

وأضاف «ستعمل هذه الإتفاقية على تحديد التحديات التي تواجه قطاع الأدوية والصيدلة بشكل عام والعمل على إيجاد حلول مناسبة وآليات عمل متطورة تبعاً للمعايير العالمية ما يعد مثالاً للشراكة بين القطاعات المختلفة والالتزام المشترك تجاه المرضى ويوفر وصولا أوسع إلى الأدوية المبتكرة وأملاً بحياة أفضل لعدد من المتضررين».

من جانبه أعرب أنس نوفل السفاريني، المدير التنفيذي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «اكسيوس انترناشونال» عن سعادته بهذا التعاون الثمين الذي سيعمل على توفير الوصول الضروري للأدوية لكافة الدول المتضررة ما يعكس التزام الشركة بتوفير احتياجات كافة المرضى حول العالم بأقرب وقت وأفضل جودة وذلك إيماناً بأهمية تضافر الجهود لبناء شراكات متميزة تعود بالنفع على الجميع«. وتعمل مبادرة مبادرة «فوريفر كير» - التي تم اطلاقها خلال الدورة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير»ديهاد«وبالتعاون مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا»دوفات«والشراكة مع مبادرة»ووترفولز» العالمية - على جمع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية من خلال الشراكة مع شركات ومصنعي الأدوية في الدولة والتبرع بها للدول المحتاجة والنامية ما يخلق بصمة جلية لدولة الإمارات في الميادين الإنسانية وتعزيز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الدولي.