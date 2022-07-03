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تعزيز وعي سائقي «توصيل الطلبات» في العين
خلال الورشة (من المصدر)
4 يوليو 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي، واللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وعي سائقي دراجات توصيل الطلبات في مدينة العين بالسلامة المرورية، وذلك ضمن ورشة توعية نفذها مركز أبوظبي للصحة العامة بدائرة الصحة.
تأتي الورشة في إطار فعاليات الحملة التوعوية لسائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات وركزت على تعريف سائقي تلك الدراجات وممثلي الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات بقواعد السلامة المرورية وتضمنت محاضرات تثقيفية بالتعاون مع شركات توصيل الطلبات (طلبات وديليفرو ونون) وعرض فيديوهات توعوية لحوادث الدراجات النارية كما تم التعريف بقواعد السلامة المرورية لتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والأضرار والخسائر الناجمة عنها، ومعايير القيادة الآمنة وتجنب السلوكيات غير القانونية والتي تشكل خطرا على سلامة السائقين ومرتادي الطريق.

العين
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
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