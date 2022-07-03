الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح غد الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً تكون مثيرة للغبار. والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كام/س.

وتكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:51. وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.