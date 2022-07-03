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فتح باب المشاركة لـ «النخلة في عيون العالم» 2023
فتح باب المشاركة لـ «النخلة في عيون العالم» 2023
4 يوليو 2022 01:53

أبوظبي (وام)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.. أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان «النخلة في عيون العالم» في دورتها الرابعة عشرة 2023. 
ودعت الأمانة العامة الفنانين محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من كافة أنحاء العالم للمساهمة في هذه المسابقة الدولية تقديراً للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء» في دورتها السابعة 2023، حيث دعت كذلك كافة الأدباء والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية للمساهمة في هذه المسابقة الدولية بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه /النبطي والفصيح/ كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية. وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تصريح أمس على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور والقصائد المشاركة. 

فئات وجوائز
وعن فئات وجوائز المسابقتين.. أشار أمين عام الجائزة إلى أن مسابقة «النخلة في عيون العالم» تتألف من فئتين هما: «فئة نخلة التمر» و«فئة الصناعات الحرفية من النخيل» في حين تضم مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» فئتين هما: «فئة الشعر الفصيح» و«فئة الشعر النبطي».  وحول جوائز الفائزين في المسابقتين.. أوضح الدكتور عبدالوهاب زايد أن الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة يحصل على 15000 درهم والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم بالإضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكاري.  وعن آلية تحكيم المسابقات.. أكد زايد أن هناك لجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم دولية في تحكيم القصائد الشعرية.

نهيان بن مبارك
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
نخيل التمر
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