انطلاق فعالية الصيف في حديقة الممزر

دبي (وام)

تطلق بلدية دبي فعالية «سمر راش» الصيفية في حديقة الممزر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك والتي تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية وذلك في إطار حرصها على توفير سبل الراحة والترفيه لسكان إمارة دبي وتعزيز رؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تكفل جميع مقومات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع وتساهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم.

وتتضمن الفعالية التي تقام في الفترة من 6 إلى 23 يوليو الحالي العديد من النشاطات والخدمات الترفيهية والتي تشمل الجلسات العائلية المميزة والمتاجر المتنوعة لبيع مختلف أنواع المأكولات والمشروبات إضافة إلى الألعاب الترفيهية للأطفال والألعاب المائية وأماكن وزوايا التصوير الجذابة في أروقة الحديقة التي تعد من الحدائق الشاطئية الذكية وذات إطلالات متميزة على شواطئ دبي الذهبية من جهة ومعالمها الحضارية من جهة أخرى حيث تضم العديد من المناطق والمواقع الترفيهية الممتدة على مساحة 99 هكتاراً.