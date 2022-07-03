9 آليات لاعتراض الطالب  على درجة الامتحانات

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آلية تقديم طلبات اعتراض الطالب أو ولي أمره على درجة امتحان نهاية الفصل الثالث في أي من المواد الدراسية، أو إعادة النظر في تقدير الدرجة والتحقق من صحتها.

وأوضحت المؤسسة، أن آلية تقييم الاعتراض تكون من خلال إدارة المدرسة، التي تستقبل استفسارات الطلبة من خلال قنوات التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة، أو من خلال الرابط الإلكتروني http://parentsshare.moe.gov.ae/complain/

ووضعت «تعليم» 9 إجراءات تمكّن إدارة المدرسة من تولي تنظيم طلبات الاعتراض، منها تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات برئاسة مدير المدرسة، وعضوية رئيس وحدة شؤون الطلبة ومعلم المادة، ومنح مدير المدرسة والمعلم صلاحية دخول نظام الاختبارات «سويفت أسس»، وأن يحدد رئيس اللجنة الأدوار والمسؤوليات لفريق العمل. ومن الإجراءات أيضاً أن يتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، وأن يتأكد رئيس وحدة شؤون الطلبة من دقة بيانات الطلب والتحقق منها وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض، بالإضافة إلى مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض والتحقق من سلامتها من خلال التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام «سويفت أسس». وتعمل اللجنة على دراسة الطلب وفق برنامج زمني محدد، ويتم الرد على مقدم الطلب بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم. وذكرت المؤسسة أن الفئات المستهدفة هي المتقدمة بطلبات الاعتراض على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بحدّ أقصى 3 مواد من مواد المجموعة «أ» النظرية، والفئات غير المستهدفة هي المعترضة على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «أ» و«ب»، وكذلك المطالبة بمنح فرصة بديلة لحالات الغياب عن امتحان نهاية الفصل، أو لتعديل النسبة للتقديم بطلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد صدور نتيجة نهاية الفصل.

تقييم الطلبة

أشارت المؤسسة إلى أنه تم توفير سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022 لإدارة المدرسة، إضافة إلى منح صلاحية لمدير المدرسة والمعلم بنظام سويفت أسس، للاطلاع على مستوى أداء الطالب التفصيلية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي وتقديم الاعتراض أو الاستفسار، وصلاحية نظام المنهل للاطلاع على درجتي التقييم التكويني والختامي لنهاية العام، ودليل نظام سويفت أسس.