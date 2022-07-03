المدير التنفيذي لتطوير البنية التحتية ببلدية عجمان لـ«الاتحاد»: 10 مشاريع تطويرية بتكلفة 100 مليون درهم

سعيد أحمد (عجمان)

كشف الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن 10 مشاريع حيوية لتوفير بنية تحتية متكاملة وشاملة وفق أعلى المعايير لمختلف مناطق الإمارة، بتكلفة 100 مليون درهم، وتنفذ خلال عامي 2022 و2023.

وتتضمن المشاريع، إنشاء جسر وطرق داخلية وخارجية في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة، وشبكة صرف مياه الأمطار، بهدف مواكبة الطفرة العمرانية والسكانية التي تشهدها الإمارة، وتخفيف من الازدحام المروري في الطرقات، وتحقيق الزيادة في الطاقة الاستيعابية للشوارع، بما يتناسب مع النمو المستمر لحركات المركبات.

وقال الدكتور المهندس محمد بن عمير، في تصريحات ل«الاتحاد» أن حكومة عجمان وضعت موازنة متصاعدة، من أجل مواكبة المتغيرات السريعة خلال العشر سنوات المقبلة، في تلبية متطلبات المدن والمناطق وتوفير احتياجات الأفراد، وتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة في البنية التحتية لجميع المناطق، مشيراً إلى أن الدائرة ترتكز على المخطط الحضري للإمارة، الذي يتم تحديثه 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وأخر تحديث له قبل عام، ليكون المخطط من 30 إلى 40 عاماً، مع مراعاة المتغيرات الخارجية التي يتطلب مواكبتها.

وأكد إن مشاريع البنية التحتية في إمارة عجمان مستمرة، رغم تحديات أزمة كورونا، وذلك بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات للبدء في تنفيذ المشاريع العشرة وإنجازها خلال الفترة المحددة.

مشاريع حيوية

وأضاف أن المشاريع تشمل إنشاء شوارع داخلية في مناطق المويهات والروضة والياسمين والحليو، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية للطرق في منطقتين المنامة ومصفوت، لافتاً إلى إن أهم هذه المشاريع هو تطوير جسر النعيمية على شارع الاتحاد، حيث سيتم إضافة جسرين جديدين أحدهما للقادمين من الصناعية باتجاه الشارقة، والأخر لتسهيل انسيابية حركة المرور للقادمين من الشارقة باتجاه أم القيوين ورأس الخيمة، وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالجسر.

وأشار الدكتور المهندس محمد بن عمير، أنه من ضمن المشاريع تطوير شارع الشيخ عمار، الذي يربط تقاطع جسر الروضة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بإضافة 3 حارات في كل اتجاه، وإنشاء شوارع خدمية، مع تطوير كافة التقاطعات والدوارات الموجودة في هذا الشارع، مع توفير شبكة صرف مياه الأمطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 69 مليون درهم، بهدف توفير أفضل وسائل السلامة والأمان لمستخدمين الطرق.

خطة تطويرية

وقال أن منقطتي الروضة والمويهات، من المناطق القديمة في الإمارة، وتسعى الدائرة على تحسين وتطوير الخدمات فيهما، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير المنطقة الداخلية للروضة، بإنشاء شوارع وتركيب أعمدة إنارة، ورصف الطرق، وتأهيل الأماكن القديمة، وإنشاء صرف صحي للمنطقتين، لمواكبة التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الإمارة.

وأضاف بن عمير، إن الدائرة وضعت خطة تطويرية لكافة المناطق في الإمارة، تبدأ بإنشاء طرق رئيسية ومن ثم الانتقال إلى الشوارع الداخلية، لافتاً إلى إنه في كل عام يتم اعتماد كيلومترات من الطرق لتلبية احتياجات المناطق للشوارع، وذلك بموازنات مالية تخصصها حكومة عجمان سنوياً لتطوير المناطق.

وأوضح إنه جار العمل والتنسيق بالتوازي مع شركة الصرف الصحي، لتمديد شبكة الصرف الصحي في جميع مناطق الإمارة، بحيث يتم تجهيز المنطقة بكافة الخدمات الرئيسية من طرق وإنارة وأرصفة وصرف صحي، وغيرها، لافتاً إلى إن الدائرة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار.

تصريف المياه

لفت محمد المهيري إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الدائرة والقيادة العامة لشرطة عجمان، لتوفير الإنارة في الطرق الداخلية للمناطق السكنية والصناعية والتجارية، للمحافظة على نسبة الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع أثناء تنقلهم ليلاً من مكان إلى أخر، والحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار إلى إنه تم اعتماد دراسة شاملة في عام 2019 لمشروع تصريف مياه الأمطار، وتم التركيز على قطاع مركز المدينة، باعتباره القطاع الحيوي الهام ويحتاج إلى سرعة إنجاز المشروع فيه، قبل موسم الأمطار، لافتاً إلى أن الدائرة بدأت من الآن استعدادها لموسم الأمطار، وإيجاد الحلول المناسبة لتجمعات برك المياه في الشوارع والأماكن العامة.

وقال الدكتور المهندس محمد بن عمير، إن الدائرة تحرص على تنظيم الخلوة الهندسية كل عامين مع الموظفين، ولكن هذا العام ارتأت أن تنظم الخلوة مع قيادات الدائرة، بهدف أخذ توجهاتهم واستراتيجياتهم، ومن ثم عقد خلوة مع الموظفين، وأخذ رأي أفراد المجتمع، وبعدها يتم جمع الأفكار والمقترحات التي ستساهم في تطوير الإمارة، وعرضها في لقاء يجمع القيادات والموظفين، والعمل على إنجازها.