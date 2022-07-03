«الموارد البشرية» تستقبل 13691 طلب دعم فني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أكثر من 13691 طلب دعم، عبر نظام إسعاد المتعاملين، الذي يشكل منصة إلكترونية تفاعلية مع المتعاملين، تضم كافة الخدمات التي تقدمها لهم.

وأشارت الهيئة في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إلى أن نظام إسعاد المتعاملين استقبل خلال العام الماضي، أكثر من 13691 طلب دعم، 9440 منها متعلقة بالدعم الفني لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

استقبل النظام، 2356 استفساراً حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، و1305 طلبات دعم لنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، و191 طلب دعم لبوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد».

وذكرت الهيئة، أن نظام إسعاد المتعاملين، الذي أطلقته في عام 2019، يتيح حزمة من الخدمات الموجهة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي». وتضم هذه الأنظمة، (نظام الخدمة الذاتية للموارد البشرية، ونظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام التوظيف الإلكتروني، ونظامي إجراءات الموارد البشرية والتقارير الذكية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، ونظامي الحضور والانصراف وتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظام الموافقات الإلكترونية).ولفتت الهيئة، إلى أن نظام إسعاد المتعاملين يوفر العديد من الخدمات التفاعلية للوزارات والجهات الاتحادية والجمهور، ومن أهمها: (الخدمات التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ويقدم أيضاً خدمة طلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة بوابة التعلم الإلكتروني «المورد»، وخدمة طلب دعم فني لمنصة بنك المهارات الحكومية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وطلب الدعم لممكنات الموارد البشرية. وأشارت إلى أن النظام يشكل منصة خدمية فائقة التطور، تتيح من خلالها الهيئة كافة خدماتها للوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين بجودة عالية، وتحت مظلة واحدة.