«خليفة التخصصي» ينقذ سائحاً في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكن فريق طبي في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، من إنقاذ حياة سائح ألماني الجنسية، كاد يفارق الحياه نتيجة الغرق في إحدى المنشآت السياحية.

وأوضح الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية بالمستشفى، أنه عند وصول المريض إلى المستشفى عن طريق الإسعاف الوطني تبين أنه يعاني من صعوبة كبيرة في التنفس بسبب ابتلاعه لكميات كبيرة من المياه، مما استدعى إجراء تدخل طبي سريع وعاجل، وبعد متابعة الحالة تبين لنا ظهور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة بسبب تعرضه للغرق.

وقال الدكتور يونج هي لي استشاري قسم العناية المركزة والمشرف على علاج الحالة: إن المريض بدأ مع مرور الوقت يشعر بتحسن بدعم من جهاز التنفس الصناعي، كما تحسنت حالته العصبية بعد مرور 48 ساعة من التنفس الصناعي، ومع إزالة أنابيب التنفس الصناعي تدريجياً لاحظنا وجود ضيق مفاجئ في التنفس، وفي الحال تم إدخال المريض إلى قسم الأشعة وإجراء أشعة مقطعية وتبين لنا عبرها بوجود انسداد رئيسي في الشريان الرئوي، جرى معالجته عن طريق مضاد للتجلط، مما أظهر تحسناً كبيراً في عملية التنفس.