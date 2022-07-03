الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
افتتاح مهرجان «الأضحى» في الحديقة العمالية
افتتاح مهرجان «الأضحى» في الحديقة العمالية
4 يوليو 2022 01:52

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بنجاح كبير مهرجان عيد الأضحى العمالي في الحديقة العمالية بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، وشهد افتتاح المهرجان الذي يقام تحت اسم «العيد مع العمال» ويستمر حتى 15 يوليو 2022، إقبالاً كبيراً من العمال. وحضر حفل الافتتاح مسؤولو هيئة تطوير معايير العمل وممثلو الهيئات الحكومية في الشارقة المشاركة وأعضاء الجمعية الهندية في الشارقة. ويشمل المهرجان برامج ثقافية وفحوصات طبية مجانية وبرامج توعوية وفنية وترفيهية وبازار العيد، الذي يشمل طعام الشوارع وهدايا العيد على أكثر من 5.000 عامل.

هيئة تطوير معايير العمل
الشارقة
عيد الأضحى
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
الرياضي
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
اليوم 16:51
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
الرياضي
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©