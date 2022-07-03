افتتاح مهرجان «الأضحى» في الحديقة العمالية

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بنجاح كبير مهرجان عيد الأضحى العمالي في الحديقة العمالية بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، وشهد افتتاح المهرجان الذي يقام تحت اسم «العيد مع العمال» ويستمر حتى 15 يوليو 2022، إقبالاً كبيراً من العمال. وحضر حفل الافتتاح مسؤولو هيئة تطوير معايير العمل وممثلو الهيئات الحكومية في الشارقة المشاركة وأعضاء الجمعية الهندية في الشارقة. ويشمل المهرجان برامج ثقافية وفحوصات طبية مجانية وبرامج توعوية وفنية وترفيهية وبازار العيد، الذي يشمل طعام الشوارع وهدايا العيد على أكثر من 5.000 عامل.