أكاديمية شرطة دبي تطلق «الميدان الافتراضي للعمليات»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، انطلاق تجربة الميدان الافتراضي لعمليات الشرطة، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، ونائبه المقدم الدكتور عمر الظريف، والنقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس قسم عمليات الشرطة.

وأكد اللواء السويدي، حرص الأكاديمية للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية.

ومن جانبه، أوضح العقيد سلطان علي خميس الشامسي، أن مبادرة الميدان الافتراضي لعمليات الشرطة، تهدف إلى تدريب رجال الشرطة والفرق التخصصية على عمليات الشرطة بطريقة افتراضية ذكية لأكثر من (365) سيناريو يحاكي الواقع العملي من خلال تقنية (VR) والذكاء الاصطناعي. وأكد المقدم الدكتور عمر الظريف على أهمية هذه المبادرة في استشراف طرق التدريب بأساليب مُبتكرة، وتوظيف تقنيات التدريب الافتراضي لرفع كفاءة منتسبي القوة. وأكد النقيب عبدالله الشامسي، أن استخدام تقنيات التدريب الافتراضي ونظم الذكاء الاصطناعي، توفر بيئة آمنة لتدريب الكوادر الشرطية والأمنية.