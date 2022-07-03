المري يتفقد «الخدمات الرقمية»

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مراحل تطور الخدمات الرقمية للقيادة العامة لشرطة دبي المقدمة للمتعاملين والموظفين، وذلك خلال تفقد معاليه سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي أقيم في مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

واستمع المري والحضور من العميد خالد الرزوقي، عن مراحل تطور القيادة العامة لشرطة دبي من الحكومة التي بدأت من العام 2001 إلى العام 2012، والتي تضمنت النظام المروري الموحد، شاشات اللمس، وتطبيق شرطة دبي، وبلغت نسبة التحول فيها 100%، وحصلت فيها شرطة دبي على 31 جائزة من أهمها الدائرة الحكومية المتميزة إلكترونياً منذ عام 2002 وحتى عام 2006، وجائزة الاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية في عام 2006.