"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعية رقمية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع مغادرة قوافل الحج تحت شعار "سلامتكم هي الأولوية".

وتتضمن الحملة الرقمية فيديو توعويا لاتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الصحية الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر والحرص على تلقي التطعيمات اللازمة ومنها "كوفيد-19" حسب البروتوكولات المعتمدة لدى الجهات الصحية.

ودعت الوزارة في حملتها التوعوية الرقمية الحجاج إلى اتباع التدابير الصحية الوقائية مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل والحرص على نظام التغذية الصحية والنظافة وارتداء الكمامة، مع ضرورة استشارة طبيب عند ظهور أعراض مرضية.

ويحمل الفيديو التوعوي رسائل طمأنينة للحجاج بأن صحتهم وسلامتهم من أولويات الوزارة، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل مع توفير جميع أشكال الدعم بالتعاون مع الجهات الصحية والحكومية المعنية.