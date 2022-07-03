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«الأرصاد» يكشف عن توقعات طقس الغد
«الأرصاد» يكشف عن توقعات طقس الغد
3 يوليو 2022 17:40

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 الجزر الثاني عند الساعة 21:51.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة13:18 الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الاول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:02. 

المصدر: وام
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