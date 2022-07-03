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الإمارات
انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء
انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء
3 يوليو 2022 14:22

بعد تجارب علمية دامت 8 أشهر، انتهت اليوم الأحد، أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في روسيا وخرج رائد محاكاة الفضاء صالح العامري، بعد 8 أشهر من العزلة، من المجمع الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

ودرست المهمة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة طويلة على الحالة النفسية والجسدية للإنسان، أجروا خلالها 71 تجربة علمية بهدف دراسة المشكلات الطبية الحيوية والنفسية لدى البشر، الناجمة عن العزلة في الفضاء.

وانطلقت المهمة، من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء،4 نوفمبر 2021، إثر اختيار مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق المكون من صالح العامري عضواً "أساسياً" لتنفيذ المهمة، وعبدالله الحمادي "احتياطيا"، لمساعدته ضمن فريق المتابعة في المجمع التجريبي الخاص بالمهمة، حيث عمل طاقم  المهمة "سيريوس 21" في جسم محكم الإغلاق يحاكي مركبة فضائية، فيما تعد المهمة جزءاً من استراتيجية استكشاف الفضاء، التي اعتمدتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبرنامج البحوث البشرية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء
صالح العامري
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