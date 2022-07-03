بدء الأعمال التطويرية لشاطئ البطين للسيدات

أبوظبي ( الاتحاد) أعلنت دائرة البلديات والنقل عن البدء بأعمال مشروع «تطوير شاطئ البطين للسيدات» في مدينة أبوظبي، في خطة جديدة تتضمن إضافة مرافق ومنشآت عصرية وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير تجربة مميزة تتسم بالخصوصية للسيدات في إمارة أبوظبي. ويعزز مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات من مستوى البنية التحتية في الموقع عبر توفير مساحات مجتمعية مبتكرة وعصرية لتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين، ليعكس التزام الدائرة بوضع متطلبات سكان الإمارة كمحور أساسي في كافة استراتيجياتها وعملياتها، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي، وتطوير المزيد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للسيدات، اللاتي يشكلن عنصراً مهماً في التنمية المستدامة للمجتمعات ودفع عجلة التطور في الإمارة. وأشارت الدائرة إلى إغلاق الموقع الحالي لشاطئ البطين للسيدات بشكل مؤقت خلال فترة التطوير وحتى انتهاء المشروع في الربع الثاني من عام 2023، وذلك لتحقيق رؤية الدائرة في دعم التوجهات الحكومية لرفع جودة الحياة في الإمارة. وتغطي الأعمال التطويرية للشاطئ مساحة 36,580 قدم مربع، تتضمن إضافة مرافق أساسية، ومطعم، ومقاهي، ومساحة مُكيفة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى متجر خاص للسيدات داخل الشاطئ يوفر أهم الخيارات من المشتريات. إلى جانب تطوير مسار مخصص للتمارين الرياضية والجري بطول 500 متر، وصالة رياضية داخلية، وأخرى خارجية، وكذلك العديد من المرافق الرياضية المختلفة مثل، ملعب لكرة الطائرة، وملعب لرياضة البادل، ومسبح، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى مثل غرف تبديل للملابس، وغرف للاستحمام، وغيرها من المرافق التي تعزز تجربة السيدات الشاطئية مع توفير خصوصية تامة لهنّ. وتتضمن الأعمال التطويرية لشاطئ البطين للسيدات أيضاً إضافة حديقة مخصصة للأطفال تشمل معدات خاصة، ومساحة لممارسة رياضة القفز «ترامبلوين»، وغيرها من الألعاب ذات الجودة العالية، والآمنة للأطفال. وأشار الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام بالإنابة لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن مشروع تطوير شاطئ السيدات يشكل إضافة هامة إلى محفظة العاصمة الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشكل وجهة مميزة للسيدات تتسم بالخصوصية التامة. وقال:« يشمل مشروع التطوير الجديد مرافق ومنشآت عصرية توفر تجربة مميزة للسيدات في مدينة أبوظبي بما يعزز خصوصيتهنّ. ونحن على ثقة بأن الشاطئ، سيكون أحد أفضل الوجهات الترفيهية المخصصة للسيدات في إمارة أبوظبي، ليستمتعنّ بمرافق مميزة وفق أعلى المعايير العالمية». وأضاف «نسعى بشكل مستمر لإعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كأفضل وجهة للحياة، والعمل، والزيارة».