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الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا الزلزال
"الخارجية" تحث مواطني الدولة على اتباع إرشادات السفر لتأدية حج آمن
3 يوليو 2022 12:44
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
زلزال
إيران
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