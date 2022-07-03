رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي رومان غولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

المصدر: وام