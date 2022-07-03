7 فئات في مزاد الصقور بمعرض أبوظبي الدولي للصيد 2022
7 فئات في مزاد الصقور بمعرض أبوظبي الدولي للصيد 2022
3 يوليو 2022 11:09
يُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، وذلك من خلال دعوة الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في المعرض.
وتُقام الدورة القادمة (ال 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ورعاة الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات الرسمي «إيه أر بي الإمارات»، والشريك الداعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ويستعد نادي صقاري الامارات منظم الحدث لإطلاق نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي هذا العام، حيث وجّهت إدارة المعرض الدعوة لكافة أصحاب مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر والعاملين في تجارتها في مختلف دول العالم، للمُشاركة في مزاد الصقور الذي سينظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
ويتضمن مزاد الصقور في دورة (أبوظبي 2022) 7 فئات متنوعة للإنتاجين المحلي والدولي، هي: حر خالص، بيور جير خالص، بيور قرموشة، شاهين، جير شاهين، جير تبع، وجير وكري. ومن أبرز المعايير الخاصة بالصقور، من إنتاج المزارع الدولية: حر خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1200 غ.، بيور جير خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1500 غ، بيور قرموشة: يجب ألا يقل الوزن عن 1200 غ، الشاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1100 غ، جير شاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1300 غ، جير تبع: يجب ألا يقل الوزن عن 900 غ، جير وكري: يجب ألا يقل الوزن عن 950 غ. أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالصقور من انتاج المزارع المحلية، بالنسبة للحر خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 950 غ، بيور جير خالص: يجب ألا يقل الوزن عن 1300 غ، بيور قرموشة: يجب ألا يقل الوزن عن 1000 غ، الشاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1000 غ، جير شاهين: يجب ألا يقل الوزن عن 1100 غ، جير تبع: يجب ألا يقل الوزن عن 800 غ، جير وكري: يجب ألا يقل الوزن عن 900 غ. ومن المُتطلبات العامة للمُشاركة في المزاد من قبل مالكي مزارع الصقور، أن يكون المُشارك مُسجّلاً بشكل رسمي لدى معرض أبوظبي للصيد، وأن يضع المُشارك صقوره المعتمدة من قبل إدارة المعرض للمزاد في عهدة اللجنة المنظمة قبل 6 ساعات من موعد إقامة المزاد، وان تحمل الصقور المشاركة كافة الوثائق الرسمية والشهادات الصحية توكد سلامتها وخلوها من الأمراض، والتعهّد من قبل المشارك بالالتزام بكافة الشروط التنظيمية للمزاد.
ويستهدف مزاد الصقور، منتجي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر، في الإمارات ومختلف دول العالم، مُنظّمي مزادات الصقور، العاملين في تجارة الصقور، الصقارين في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، كبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمون بقطاع الصقارة، وأفراد المجتمع من الإمارات والمُقيمين والسياح. وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ المعرض تحوّل إلى منصّة دولية مثالية تستعرض أجود أنواع الصقور المكاثرة في الأسر في أبو ظبي من أفضل مزارع إكثار الصقور في العالم.
وقد نجح المعرض على مدى 20 عامًا في تعزيز صناعة مزارع إنتاج الصقور في الأسر والتي أثبتت مقدرتها العالية في الصيد والتنافس في السباقات الكبرى، ويهدف مزاد الصقور إلى العمل بثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، تعزيز دور نادي صقاري الإمارات في حماية وتنمية الموروث الأصيل، والصيد المُستدام. ودعم وتشجيع أصحاب مزارع لبيع وشراء وإنتاج أجود الصقور المُكاثرة في الأسر.
وتعزيز دور معرض أبوظبي للصيد في صناعة مزارع الصقور في المنطقة والعالم. كما يسعى مزاد الصقور في معرض أبوظبي للصيد إلى إبراز الدور العلمي الرائد للإمارات في بحوث إكثار الطيور، والحفاظ على الطيور البرية، تشجيع إنتاج صقور ذات مواصفات عالية وبأسعار مناسبة للصقارين. إتاحة الفرصة لجميع الجنسيات لاقتناء صقور ذات جودة عالية وأداء مميز في الصيد والمنافسات، وتشجيع روّاد الأعمال على الاستثمار في مجال إكثار الصقور في الأسر. وتزويد الصقارين بأفضل الصقور المكاثرة، حيث يتزامن موعد المزاد والمعرض مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم بطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى.
مواعيد التسجيل لمالكي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر: من 19 ولغاية 22 سبتمبر، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً، في عيادة الصقور في موقع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، منطقة رماح/ العين.