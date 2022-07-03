«بريد الإمارات» تصدر طابعاً للاحتفاء بعام الخمسين

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع «بريد الهند»، طابعاً بريدياً تذكارياً مشتركاً للاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الدولة وبالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، وبمتانة العلاقات التاريخية بين الدولتين.وأطلق عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي ل «مجموعة بريد الإمارات»، الطابع التذكاري بتقديمه إلى سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، خلال زيارته للمقر الرئيسي للمجموعة في إمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة في ظل ازدهار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والذي تُوِّج مؤخراً بتوقيع اتفاقية تاريخية لإطلاق شراكة ثنائية شاملة تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، وذلك من خلال تعزيز مجتمع الأعمال، ودعم جهود التنويع الاقتصادي وخطط التنمية المُستدامة التي تقودها حكومتا البلدين. وقال سنجاي سودهير: «إن 2022 عامٌ مميزٌّ لدولة الإمارات وجمهورية الهند، إذ أتمَّت خلاله دولة الإمارات احتفالاتها ب»عام الخمسين«، في حين تُحيي خلاله الهند الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، إلى جانب احتفاء الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية المتينة. ويجسد الطابع البريدي التذكاري عقوداً طويلة من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، والتي تعود جذورها إلى تجارة التوابل واللؤلؤ قديماً، وتبلغ حالياً أعلى مستوياتها حيث يعيش أكثر من 3.4 مليون مواطن هندي في دولة الإمارات. ويشيد هذا الطابع التذكاري بشعبي الإمارات والهند وسعيهما الدائم لإرساء دعائم الشراكة والتعاون، والتي نشهد ثمارها اليوم من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تمثل خطوةً جديدةً لتعزيز أواصر الصداقة والعمل المشترك.». وقال عبدالله محمد الأشرم: «نسعى من خلال هذا الإصدار البريدي المشترك إلى الإسهام بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وتسليط الضوء على نصف قرن من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين منذ قيام الاتحاد، فضلاً عن الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند. ويمثل هذا الإصدار الجديد إضافةً هامة لمجموعة طوابعنا البريدية التذكارية، ومجهوداً تعاونياً مع»بريد الهند«، شركائنا في جمهورية الهند. كما تأتي هذه المبادرة في إطار احتفالاتنا بخمسين عاماً من الإنجازات المشهودة، والإسهامات التنموية والحضارية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومواكبتنا للاستعدادات الوطنية للرحلة التنموية المستقبلية خلال الخمسين عاماً المقبلة، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة.». وأضاف الأشرم: «لطالما شكل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية، حيث تجمع البلدان روابط تاريخية وجغرافية واقتصادية متينة. وتجدد»مجموعة بريد الإمارات«التزامها بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال توظيف خبراتنا الرائدة في مجالات الشحن والبريد، ورفد مُجتمع الأعمال والاستثمار والصناعات بأفضل الخدمات اللوجستية والحلول المبتكرة في مختلف المجالات. وسنمضي قدماً في تسخير الطوابع التذكارية كأدواتٍ لتوطيد أواصر التعاون بين الدول، وتعميق الصلات الإنسانية مع شعوب وثقافات وحضارات العالم.»



