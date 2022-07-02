البرلمان العربي للطفل ينظم «تجارب ملهمة»

الشارقة (الاتحاد)

نظم البرلمان العربي للطفل أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية جلسة حوارية بعنوان «تجارب ملهمة يقدمها نخبة من البرلمانيين»، وذلك في المقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطت على أبرز النجاحات التي حققها البرلمانيين في ظل الانعكاس الإيجابي على أداء البرلمانيين ودورهم في مسيرة التنمية على جميع الصعد.

حضر وقائع الجلسة التي جرى تنظيمها بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني بتعاون البرلمان العربي للطفل مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

كما شارك كوكبة من منتسبي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلة في أطفال الشارقة وناشئة الشارقة في حضور الجلسة الحوارية والبرلمان الإماراتي للطفل.

فيما تحدث في الجلسة كل من شذى علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وفاطمة علي المهيري عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيسة لجنة شؤون الأسرة وراشد سيف الطنيجي رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة السابق وعضو شورى شباب الشارقة ومزنة العامري عضو البرلمان العربي للطفل وعضو البرلمان الإماراتي للطفل وأدار الجلسة عبدالله بدر آل علي عضو البرلمان الإماراتي للطفل.

وأشار أيمن عثمان الباروت إلى أهمية إكساب الطفل الممارسة المتكاملة للعمل البرلماني وتأهيله ليكونوا قادة المستقبل في أوطانهم مشيراً في ذات السياق إلى الدعم السخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للبرلمان العربي للطفل وأطفاله ولفت الباروت إلى أن حاكم الشارقة يرى في الطفولة مستقبل أوطاننا العربية وأملها في استكمال نهضتها لذا كان دعمه واحتضانه لفكرة إنشاء البرلمان العربي للطفل.

ومن جانبها، قالت فاطمة علي المهيري: في دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج يدعو إلى الإعجاب من خلال الممارسة الديمقراطية التي هيأتها الحكومة الرشيدة لشعب الإمارات، من خلال إنشاء المجلس الوطني الاتحادي والذي يمثل المواطنين في برلمان يشكل أحد السلطات المهمة في الدولة، وكذلك في إمارة الشارقة نرى التجربة متواصلة، من خلال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذي يمثل صوت المواطنين في إمارة الشارقة، ويعبر عنهم وعن طموحاتهم في مستقبل، وأكدت المهيري أن نموذج العمل البرلماني الرائد هو جزء لا يتجزأ من منظومة التميز والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات.

تجارب وتحديات

أشار راشد سيف الطنيجي رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة السابق وعضو شورى شباب الشارقة إلى تجربته في شورى أطفال الشارقة، وأهم التحديات التي واجهته وما هو التغيير الذي طرأ على شخصيته كعضو في شورى أطفال الشارقة. بالإضافة إلى أهم التجارب الملهمة التي خاضها، وكذلك نصيحته لأقرانه الأطفال.

فيما أوضحت مزنة العامري عضو البرلمان العربي للطفل عضو البرلمان الإماراتي للطفل إلى دور البرلمان العربي للطفل في تأهيل الأطفال وجمعهم تحت قبة واحدة لمناقشة قضاياهم والذي يعد تجربة فريدة من نوعها وتعزز من مشاركة أطفال العرب وتضامنهم. وتحدثت العامري عن البرلمان الإماراتي للطفل والذي جاء ليسهم ضمن مشروع الإماراتي الذي يهتم بالطفل ويعده من أجل المستقبل في إطار رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين الأطفال في برلمان يسهمون فيه بآرائهم ومشاركتهم ويعبر عنهم.

تحديث التشريعات

وقالت شذى علاي النقبي، إن المجلس الوطني الاتحادي بوصفه البرلمان الذي يعبر عن شعب الإمارات وانطلاق عمله على مجموعة من المنطلقات الوطنية تعكس فكر القيادة الرشيدة، ومنها برنامج التمكين السياسي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «رحمه الله»، الذي أعلنه عام 2005م والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

واستعرضت إنجازات المجلس الوطني الاتحادي وأدواره في خدمة الوطن، فضلاً عن أدواره مع العالم الخارجي وقيامه بممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وأشارت النقبي إلى أن القيادة الحكيمة تشجع الطفل على العمل البرلماني في دولة الإمارات، من خلال المجالس والبرلمانات التي تعبر عن الإيمان بدور الطفل في العمل البرلماني.