برامج صيفية تعزز مهارات الطلبة في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دشنت عدد من الجهات في الشارقة برامج صيفية متنوعة بهدف استغلال الوقت خلال إجازة الصيف بشكل سليم عند الأطفال وطلبة وطالبات المدارس والجامعات، وصقل مهاراتهم، ورفدهم بخبرات متنوعة تسهم في بناء شخصيتهم، واستثمار الصيف بأفضل وأنفع السبل.

فقد بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تلقي طلبات التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات المواطنين المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات، وطلبة المدارس من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في المؤسسات التعليمية، الراغبين بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في الدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، حيث يمكنهم التسجيل في البرنامج عن طريق رابط التسجيل

https://dhr.gov.ae/st/strain،

وتمتد فترة التدريب الصيفي 4 أسابيع متتالية بدءاً من 18 يوليو، وذلك لإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تنظم سنوياً برنامج التدريب الصيفي للطلبة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن خطة شاملة تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم وعلى الجميع بالنفع من خلال تكوين كوادر مواطنة مزودة بالمهارة والمعرفة مستقبلاً، والمقدرة على الخوض في سوق العمل باختلاف مجالاته بكل سهولة، متسلحين بالعلم والخبرة العملية.

معاً لصيف أجمل

وللسنة الخامسة على التوالي تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة برنامج «معاً لصيف أجمل»، وتضيف له في كل عام ما يجعله قيمة مميزة في الصيف، وذلك بفضل الخطة العملية والشركاء الاستراتيجيين، ودورهم الحيوي، حيث تعمل الهيئة على تحقيق حزمة من الأهداف في هذا البرنامج، من أبرزها التركيز على الجانب البيئي من حيث صون التنوع الحيوي والسلوك المستدام، وتعزيز سلوك العمل الجماعي، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوفير البيئة التعليمية التي تحفز الطلبة للوصول إلى الناتج الإبداعي في نهاية البرنامج.

ويحصل الطلبة المشاركون على فوائد عدة خصوصاً في ما يتعلق بالإلمام والاستفادة من المحاضرات التوعوية الهادفة في البرنامج الصيفي، والمشاركة في الورش العلمية والابداعية والابتكارية، كونَ الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالجهود البيئية والأنشطة التوعوية التي تعزز وتنمي قدرات ومواهب الطلبة، ولذلك تم استهداف برنامج الأنشطة الصيفية بهدف استثمار مواهب وطاقات الطلبة، وتشجيعهم على استغلال أوقاتهم بما يفيد. ويكون البرنامج عادةً حافلاً بالفعاليات المتنوعة والجاذبة، بالإضافة إلى عدة زيارات ميدانية وورش عمل، وجولات استكشافية، وحضور المحاضرات التثقيفية التوعوية المتنوعة.

4 مخيمات

يقدم نادي سيدات الشارقة بمقره الرئيسي وفروعه العشرة في المنطقتين الشرقية والوسطى أربعة مخيمات صيفية، يهدف من خلالها إلى تنمية مهارات الأطفال عبر مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة طبقاً لأعلى معايير السلامة والضوابط الاحترازية، حيث تقام الأنشطة صباحاً ومساء خلال الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس المقبل.

وتصنف الأنشطة وفق فئات ومراحل عمرية مختلفة، وتستهدف الأطفال والفتيات واليافعات من 4 إلى 14 سنة، والفتيان من 4 إلى 8 سنوات. وتتضمن البرامج الأربعة أنشطة متنوعة في اللياقة البدنية كالألعاب المائية مثل كرة السلة المائية والسباحة والتزلج على الجليد وورش العمل اليدوية للمواد المعاد تدويرها وفن الأوريغامي والطباعة على الشموع، إضافة إلى دورات حول الطهي وتحضير المثلجات وتزيين «الكب كيك»، إلى جانب صناعة الطائرات الورقية وتركيب الروبوتات وحصص الباليه والموسيقى والدراما.

وينظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الفترة الممتدة من 3 يوليو وحتى 25 أغسطس القادم معسكر الابتكار الصيفي 2022 لطلبة المدارس في موسمه الثاني، حيث أعلن المجمع عن البدء بالتسجيل واستقبال طلبات الالتحاق، إذ تفتح أبواب مختبراته لطلبة المدارس للفئات العمرية من 12 – 17 سنة، وذلك خلال إجازتهم الصيفية من خلال معسكر صيفي يتيح للمنتسبين استكشاف مهارات تقنية ممتعة.