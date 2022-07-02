انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وأوضح المركز أمس أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرباً أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:05. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.