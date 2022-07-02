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مطار الشارقة يودع أفواج الحجاج
خلال توديع الحجاج (من المصدر)
3 يوليو 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد)

ودع مطار الشارقة، أمس، أفواج الحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وسط مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المطار لضمان سفر مرن وآمن لهم.
وتمثلت الإجراءات المتبعة في عمل الفحوص الطبية اللازمة، وتزويد الحجاج بالمعلومات والإرشادات المهمة التي تمكنهم من السفر براحة وسهولة، وتخصيص قاعة استراحة للحجّاج تتوافر بها العديد من خدمات الضيافة، بالإضافة إلى تجهيز فريق عمل لمساعدتهم وفق خطة مسبقة تم العمل عليها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار.
وأسهمت خدمات إجراءات السفر الذاتي، وتخصيص منضدة لإنهاء إجراءات السفر وتخصيص منضدة لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات ومكتب الاستعلام الذكي، وتخصيص عددٍ من البوابات الذكية للحجاج، وعربات إضافية لنقل الأمتعة، وضمان سرعة مناولتها، في تسهيل وتسريع إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام. وعبّر الحجاج عن سعادتهم لسفرهم عبر مطار الشارقة، مشيدين بالخدمات والإجراءات المميزة، وأثنوا على التسهيلات المثالية التي قُدمت لهم منذ لحظة وصولهم إلى المطار.

الشارقة
مطار الشارقة
الحج
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