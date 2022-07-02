الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الشارقة الخيرية تشارك بحملة «تيسير الحج»
الشارقة الخيرية تشارك بحملة «تيسير الحج»
3 يوليو 2022 01:56

الشارقة (وام)

تشارك جمعية الشارقة الخيرية في الحملة الوطنية لبعثة حجاج بيت الله الحرام بتسيير حملة الحج للأسر المتعففة من داخل الدولة وخارجها، والتي أتاحت من خلالها الفرصة لـ 120 شخصاً من ذوي الدخل المحدود الذين تكفلت الجمعية بإيفادهم ضمن الحملات الوطنية بالدولة لأداء مناسك الحج، وتأتي الحملة استمراراً لنهج الجمعية القائم على دعم ذوي الدخل المحدود وتحقيق أملهم بأداء مناسك الحج بدعم وتعاون أصحاب الأيادي البيضاء. 
وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إنه بفضل الله تعالى، ومن ثم دعم المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، فقد أتمت الجمعية مبكراً جميع الإجراءات المتعلقة باختيار الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم من خلال لجنة المساعدات، بواقع 20 شخصاً إلى جانب 100 من الحالات التي تم ترشيحها من قبل مكاتب الجمعية في الخارج، بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول.

الشارقة
الشارقة الخيرية
الحج
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©