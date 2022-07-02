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«ملتقى السعادة» لتكريم الأيتام
المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
3 يوليو 2022 01:56

العين (وام)

نظمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية «ملتقى السعادة» لتكريم الأيتام بالتعاون مع مجلس بن حم في مدينة العين، وذلك بهدف الاحتفاء بالأيتام ودعمهم وتكريمهم. شهد الملتقى الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، وعدد من وجهاء وأعيان مدينة العين. 
وقال محمد بن مسلم بن حم العامري: أبناء الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين، من خلال المؤسسات والهيئات والجمعيات ورجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأعمال الخيرية بمختلف صور الدعم والمساندة لهذه الفئات، ما يجعلهم يتطلعون إلى المستقبل بنفس طموحة راضية تكن الحب والولاء والعرفان لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

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