«صيف آمن بلا غرق» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الحملة الأمنية «صيف آمن بلا غرق»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة ومجلس شباب القيادة، بمشاركة عضو المجلس الوطني الاتحادي ناصر اليماحي، وبالتعاون مع الشركاء إدارة الدفاع المدني وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وهيئة البيئة ومفوضية كشافة الفجيرة ومجلس شباب الفجيرة، مع كوكبة من متطوعي منصة الإمارات للتطوع، وذلك تزامناً مع موسم الصيف وكثرة ارتياد الشواطئ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستهدفت الحملة مرتادي البحر على مختلف شواطئ الإمارة والمنتجعات والفنادق والمزارع، من خلال توزيع نشرات التوعية بعدة لغات منها العربية، الإنجليزية، والأوردو، إضافة لنشر الوعي وتثقيف الجمهور وإرشاد مرتادي الشاطئ بمعايير وقواعد السلامة، أثناء ممارسة السباحة للجمهور والعائلات للحد من حوادث الغرق.

وأفاد النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، بأن الحملة تأتي لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ في ظل الإقبال المتزايد على الشواطئ مع بدء موسم الصيف، وتعزيزاً لاستراتيجية شرطة الفجيرة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور وضمان الجاهزية، من خلال تعميم التوعية الأمنية وتفعيل دور الشراكات في المجتمع في هذا الجانب.

وأشار البصري إلى أهمية نشر التوعية الأمنية عبر الوسائل الإعلامية المتاحة ومواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للشواطئ والفنادق، بالإضافة إلى النشرة التوعوية عبر الإذاعات والصحف المحلية، وغيرها بهدف الوصول لأكبر شريحة في المجتمع.

تعاون

كما ناشدت شرطة الفجيرة أفراد الجمهور والعوائل من مرتادي الشواطئ بضرورة تعاونهم لإنجاح الأهداف المرجوة من الحملة، وشددت على خطورة إهمال الأسر لأبنائهم لا سيما أثناء ممارسة السباحة والتي تكون عواقبها الغرق ومفارقة الحياة، وضرورة ارتداء سترة النجاة والسباحة في الأماكن المخصصة لها وعدم البقاء في مياه البحر بعد غروب الشمس، وأخذ الحذر من خطورة التعرض لضربة الشمس المباشرة أثناء الصيف، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتقهم في المقام الأول كما دعت إلى تجنب المواقع التي تمنع السباحة فيها وضرورة متابعة نشرة الأحوال الجوية بصفة مستمرة التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد لحالة البحر والطقس.