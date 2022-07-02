اختتام دورة مهارات تنظيم حركة السير بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن والسلامة في أكاديمية شرطة دبي، ورشة عمل حول السلامة المرورية في تنظيم حركة السير والمرور لحراس الأمن في موانئ دبي العالمية، وشركة سيفكور للأمن، استفاد منها أكثر من 23 شخصاً.

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لنشر الثقافة المرورية، وترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزيز قيمها في سلوك مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق، والتعريف بأفضل الأساليب والسبل في طريقة التعامل مع الطريق، بهدف خلق مجتمع آمن خال من الحوادث، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات تنظيم حركة السير والمرور، لإدارة الطرق بأمن وكفاءة عالية، والتعامل مع مفاجآت الطريق دون تدخل رجال الشرطة.

محاور

وأوضح أن محاور الورش التي قام بتقديمها كل من النقيب سالم مسفر العميمي، والرقيب أول أحمد محمد خلف، من إدارة المعهد المروري، شملت إلمام رجل الأمن الخاص بالمبادئ العامة لعملية تنظيم حركة السير، والأدوات والمعدات الواجب توافرها أثناء تنظيم حركة السير وطرق استخداماتها، والالتزامات وأهم السلوكيات الواجب توافرها لرجل السلامة المرورية، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم المخالفات المرورية وطريقة التعامل مع مرتكبيها، وكذلك الإلمام بأنواع الحوادث وطريقة التعامل معها، والحركات والإشارات التي يستخدمها رجل المرور.

ونوه العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري والمحافظة على مستخدمي الطريق وحمايتهم من المخاطر، تعد من أولويات شرطة دبي، موضحاً أن جميع البرامج التي تقوم الإدارة العامة للمرور بتنظيمها، تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والخطط التي وضعتها الإدارة من أجل الحفاظ على أمن الطريق، وخفض نسبة الوفيات والحوادث على طرق الإمارة.