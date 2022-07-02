«بلدي دبا الحصن» يختتم أعماله

دبا الحصن (الاتحاد)

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعه الأخير من الفصل السنوي السابع عشر، برئاسة أحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي للمدينة، وحضور طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلس البلدي وأمانة سر المجلس البلدي.

وجاء الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس، بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم «15» لسنة 2022، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع عشر للمجالس البلدية لإمارة الشارقة.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، واطلع المجتمعون على مسودة تقرير العمل الختامي للمجلس للفصل السنوي السابع عشر، والذي يضم ملخصاً عن أبرز القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها فضلاً عن إنجازات بعض اللجان.