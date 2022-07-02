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شرطة الرفاعة توعي سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية
جانب من التوعية (من المصدر)
3 يوليو 2022 01:55

دبي (الاتحاد)

نفذ مركز شرطة الرفاعة، حملة مرورية توعوية لتعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية وقائدي الدراجات الكهربائية «السكوتر» في منطقة الاختصاص، لتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بأهمية التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان، بالإضافة إلى دعم مؤشر وفيات الحوادث لكل مئة ألف من السكان.
وقال العقيد محمد أحمد اشكناني، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، إن الهدف من الحملة هو توعية سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها، نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض سائقي الدراجات الهوائية، مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة، الأمر الذي قد يتسبب بإرباك حركة السير ووقوع حوادث تعرض حياة السائقين للخطر.
وحث العقيد اشكناني مستخدمي الدراجات على استخدامها في المسارات المخصصة لممارستها، مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة «الفسفورية»، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً، وتزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية، وإضاءة حمراء خلفية، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية، وإيقافها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.
ومن جانبه، أكد الملازم حميد الشمري، رئيس قسم التسجيل المروري بالوكالة، أهمية إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة، وخفض سرعة الدراجات الكهربائية لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات الكهربائية الأخرى التي أمامه، وبينه وبين المركبات أو المشاة، مضيفاً أن الحملة اشتملت على توزيع هدايا تتضمن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات، وذلك تحفيزاً لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تعزز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر.

شرطة الرفاعة
الدراجات الهوائية
الدراجات الكهربائية
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