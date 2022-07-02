الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا الزلزال
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا الزلزال
3 يوليو 2022 00:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له قرية ساية خوش في جنوب إيران بقوة 6 درجات، مما أدى إلى وفاة 5 من الضحايا، وإصابة 44 بإصابات مختلفة، متمنياً سموّه الشفاء العاجل للمصابين. ‏‎
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الرئيس الإيراني
تعزية
زلزال
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©