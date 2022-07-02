الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة غرباً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرباً أحياناً غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:05.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

المصدر: وام