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الإمارات
الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مستلزمات طبية لأفغانستان
الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مستلزمات طبية لأفغانستان
2 يوليو 2022 16:42

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات تحمل على متنها مستشفى ميدانيا متكاملا يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية والأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الدولة تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.

كما أرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال أفغانستان.

وقال سعادة عيسى سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

وأكد سعادته أن إرسال التجهيزات الطبية والفريق الطبي المتخصص يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت لدعم الجهود الطبية نتيجة تداعيات الزلزال ووجود أعداد من المصابين في حاجة للتدخل الطبي السريع ومتابعة حالاتهم المرضية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع الإنساني والإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.

وحرصت دولة الإمارات على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال لتشمل المواد الغذائية إلى جانب المساعدات الطبية المتنوعة وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي شهدته أفغانستان.

المصدر: وام
زلزال
أفغانستان
الإمارات
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