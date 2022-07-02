«الأرصاد» يكشف تفاصيل هزة أرضية جديدة في إيران

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» هزة بقوة 4.2 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 13:15، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفقا للحساب الرسمي لمركز الأرصاد على «تويتر».

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» زلزالاً بقوة 6.3 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل في جنوب إيران الساعة 01:32 من يوم الثاني من يوليو الجاري، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.