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قائد العمليات المشتركة يزور المملكة المتحدة
صالح العامري وشارل ستيكلاند خلال اللقاء (وام)
2 يوليو 2022 01:45

لندن (وام)

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.. بالفريق شارل ستيكلاند قائد قيادة العمليات المشتركة البريطانية في «نورث وود» وبحث الجانبان علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية.  وزار قائد العمليات المشتركة بعد ذلك الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، واطلع علي برامج تعليم وتدريب الضباط، والتقى مع الطلبة المرشحين من دولة الإمارات العربية المتحدة المنتسبين للكلية.

المملكة المتحدة
الإمارات
صالح العامري
بريطانيا
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