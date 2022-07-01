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«الوطني»: الإمارات ترسخ قيم التسامح وحوار الحضارات
ناعمة الشرهان ووفد الدولة خلال المؤتمر (من المصدر)
2 يوليو 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد في مدينة باكو العاصمة الأذربيجانية، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بنشر قيم التسامح وتعزيز حوار الحضارات كمبدأ إنساني عالمي للتصدي للعنف في العلاقات الدولية، وعلى أهمية الوصول إلى الحلول السلمية في الصراعات الدولية، وهو مبدأ أساسي لحركة عدم الانحياز.
كما أكدت الشرهان في كلمة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال المؤتمر بمشاركة عفراء بخيت العليلي عضو المجلس، على أهمية دور البرلمانات في تمثيل صوت ومصالح وطموحات شعوبها، والمساهمة في إدارة العلاقات الدولية من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وعلى أهمية التعاون الدولي، وتضامن الشعوب لبلوغ متطلبات الاستقرار، والسلم، والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة.
وجرى خلال المؤتمر الذي عقد بعنوان «دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة»، الذي حضره محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، اعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة التي تتألف من أعضاء برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، حيث قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية العديد من الملاحظات على النظام الأساسي لتأسيس الشبكة البرلمانية لعدم الانحياز.

ناعمة الشرهان
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
باكو
أذربيجان
التسامح
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