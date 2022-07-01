السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الجندي»: سنبقى على العهد محافظين
«الجندي»: سنبقى على العهد محافظين
2 يوليو 2022 01:44

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» - التابعة لوزارة الدفاع - عددها رقم 582 لشهر يوليو 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت فيه بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. 
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «سنبقى على العهد محافظين» حيث قالت فيها: ستبقى مسيرة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» نبراساً تقتدي به الأجيال، بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية، وسيبقى رمزاً لشعبه وأمته وأحد العظماء الذين أنجبهم التاريخ، ومما يبعث فينا الأمل أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يحمل راية والد الأمة، زايد الخير، لتستمر المسيرة المباركة بإذن الله.

مجلة الجندي
الإمارات
وزارة الدفاع
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
الرياضي
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
اليوم 10:03
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
دنيا
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
اليوم 10:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©