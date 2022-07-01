«الجندي»: سنبقى على العهد محافظين

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» - التابعة لوزارة الدفاع - عددها رقم 582 لشهر يوليو 2022 باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت فيه بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «سنبقى على العهد محافظين» حيث قالت فيها: ستبقى مسيرة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» نبراساً تقتدي به الأجيال، بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية، وسيبقى رمزاً لشعبه وأمته وأحد العظماء الذين أنجبهم التاريخ، ومما يبعث فينا الأمل أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يحمل راية والد الأمة، زايد الخير، لتستمر المسيرة المباركة بإذن الله.