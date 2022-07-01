محمد بن راشد: رؤيتنا أن نكون في المرتبة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنه عليك أن تحدد المساحة التي تود أن تتحرك فيها، فهناك من يملك الرؤية وهناك من لديه رؤى محدودة ويعمل ضمن إطار ضيق.. أما نحن، فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى، مشيراً سموه إلى ضرورة التمسك بالفرص فالحياة مملة من دون التحديات.

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في "إنستغرام"، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.. #ومضات_قيادية#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/3W2DhhqNWh — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) July 1, 2022

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «عليك أن تحدد المساحة التي تود أن تتحرك فيها.. فهناك من يملك الرؤية وهناك من لديه رؤى محدودة ويعمل ضمن إطار ضيق.. أما نحن، فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى سواء كان في مجال الخطوط الجوية أو الخيول أو غيرها.. تمسك بالفرص ولا تتخل عنها.. اغتنم الفرص قبل الآخرين.. الحياة مملة بدون التحديات».