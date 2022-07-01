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تخريج دورة الفرسان التأسيسية الأولى للنشء في «شرطة أبوظبي»
زايد بن حمد بن حمدان خلال تخريج الدورة (من المصدر)
2 يوليو 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج دورة تدريب وتأهيل الفرسان التأسيسية الأولى للنشء، للفئات العمرية من 4 إلى 13 عاماً وذلك في مقر إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي.
وشهد تخريج الدورة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، مؤكداً أهمية نشر ثقافة الفروسية عند النشء والشباب والمحافظة على التراث العربي والعادات الإماراتية الأصيلة.
وركزت الدورة على إكساب المشاركين المهارات اللازمة لركوب الخيل والاعتناء به، وإعداد جيل من الفرسان والفارسات الذين يمتلكون القدرات والمهارات الخاصة في جميع الجوانب المتعلقة بالخيل والفروسية.
واشتمل برنامجها النظري والعملي والذي استمر لمدة 45 يوما بمشاركة (16) فارسًا من الصغار على تعليمهم أهمية العناية بالحيوانات وإثارة عواطفهم الإيجابية، وتنمية الصفات القيادية وإكسابهم الثقة بالنفس وحثهم على تعلم الصبر، وتنشيط أذهان الأطفال وتنمية الابتكار والإبداع لديهم.
وأعرب الأطفال المشاركون وأهاليهم عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في الدورة التي قدمت برنامجاً مفيداً حول كيفية التعامل مع الخيل، والعناية بالخيل من حيث النظافة ومسميات أدوات النظافة، وكيفية تسريج الخيل، وطريقة الركوب والنزول من فوق الخيل، وتدريب الفرسان على المشي والخبب والهدب وحفظ التوازن في الخطوات السابقة.
وفي نهاية الدورة، كرم الشيخ سرور بن محمد بن سرور آل نهيان والشيخ محمد بن زايد بن حمد آل نهيان والشيخة فاطمة بنت زايد بن حمد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن سرور آل نهيان، الأطفال المشاركين في الدورة.

أبوظبي
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زايد بن حمد بن حمدان
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