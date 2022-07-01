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«الاتحادية للموارد البشرية» و«البر» تطلقان «كسوة يتيم»
شمسة محمد بن نصيف
2 يوليو 2022 01:47

دبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالتعاون مع جمعية دار البر حملة «كسوة يتيم» بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتهدف إلى تأمين ملابس العيد لـ50 طفلاً يتيماً. 
وقالت شمسة محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة إن الحملة تهدف إلى إسعاد الأطفال المحتاجين وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك من خلال توفير كسوة العيد لهم. 
وذكرت أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير والمساهمة من خلال حسابات الهيئة المختلفة. 

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الإمارات
جمعية دار البر
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