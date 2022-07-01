«زايد الإنسانية» توفد 600 حاج مواطن للأراضي المقدسة

أبوظبي (وام)

أعلنت إدارة البرامج بمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية قوائم أسماء المسجلين في برنامج زايد للحج لموسم هذا العام، حيث تم إغلاق قبول الطلبات بعدما أكملت المؤسسة الأعداد المقبولة المستوفية للشروط، من حيث كونها لم يسبق لها أداء الفريضة، ومن ذوي الدخل المحدود والحالة الصحية المناسبة للقيام بالمناسك.

وبلغ عدد منح الحج لهذا العام 600 من المواطنين في سائر إمارات الدولة، وتم توزيعهم على الحملات المتعاقد معها، إلى جانب 400 منحة حج من خارج الدولة بواسطة سفارات الدولة. جدير بالذكر أن المؤسسة أنهت كل استعداداتها لتوفير الخدمات المتميزة من الإقامة في مكة المكرمة في فندق قرب الحرم، وكذلك توفير المواصلات والجهاز الطبي المرافق للحملات من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع، وكذلك العلماء المعتمدين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لإلقاء الدروس وتعليم الحجاج بكل المناسك، وفي كل المشاعر في مكة، ومنى وعرفات، حتى عودتهم بالسلامة بإذن الله تعالى.

ورفع حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية كل آيات التهنئة وصادق الدعاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واقتراب عيد الأضحى المبارك سائلاً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على الإمارات بالأمن والأمان والسلامة، والاستقرار، والعزة والازدهار.

كما شكر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لبرنامج زايد للحج ومواكبة سائر شؤون الحجاج لتأمين حجهم بسهولة ويسر حتى عودتهم للوطن بسلامة الله وحفظه. وتوجه بالدعاء إلى صاحب هذا النهج الميمون المبارك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لتكون كل برامج المؤسسة في ميزان حسناته.