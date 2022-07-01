شرطة أبوظبي توعي بحماية الشباب من المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة توعوية عبر تقنية التواصل عن بعد بعنوان «الوقاية من المخدرات وحماية الشباب مسؤولية مشتركة» لطلبة جامعة العين بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو سنوياً.

ألقى المحاضرة المقدم محمد سليم الدودة العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي مؤكداً أن الشباب هم القوة الفاعلة والمنتجة في مسيرة التنمية والتطوير وحمايتهم من المخدرات مسؤولية مشتركة .

وتناول المحاضر عدة محاور منها تعريف المواد المخدرة، أسباب التعاطي وأضرار المخدرات الصحية والجسدية، المعتقدات الشائعة والخاطئة حول التعاطي، وعوامل الخطورة، ودليل الوالدين للوقاية من المخدرات. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تنشئة جيل واعٍ ومدرك لمخاطر وسموم المخدرات، لافتاً إلى أن نجاح خطط وبرامج مكافحة المخدرات يعتمد على تعاون الجمهور والوعي بمخاطرها، مشيراً إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية والحماية للشباب من مخاطر هذه الآفة.