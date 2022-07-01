«دبي العطاء» تشارك في «تحضيري الأمم المتحدة للتعليم» بباريس

باريس (وام)

قدمت دبي العطاء إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إسهامات ملموسة في المؤتمر التحضيري لقمة قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم الذي عقد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو الماضي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في باريس.

وتستعد الأمم المتحدة لاستضافة قمة تحويل التعليم ضمن فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022 في نيويورك، وتهدف القمة التي دعا لعقدها الأمين العام للأمم المتحدة، معالي أنطونيو غوتيريش، إلى حشد الجهود والتطلعات والتضامن وابتكار الحلول بهدف تغيير التعليم من الآن وحتى عام 2030 وما بعد. وتأتي مشاركة دبي العطاء المهمة في المؤتمر التحضيري، انطلاقاً من الدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة لقمة ريوايرد«RewirEd Summit» العالمية، والتي أشارت أمينه محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إليها بوصفها لتقرير توصيات قمة ريوايرد بحجر الأساس لقمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم.

ولفت الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، إلى أن قطاع التعليم الآن يمر بلحظة محورية نتيجةً للتحديات المعقدة والآخذة في التفاقم التي تواجهها البشرية اليوم، لافتا إلى الحاجة إلى تعزيز الوحدة والتعاون بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم بطريقة تجعله أكثر مرونة وملاءمة وقدرة على تلبية متطلبات المستقبل. إننا نمر الآن بلحظة محورية حقاً في قطاع التعليم.