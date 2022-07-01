«الملتقى الأسري» يناقش دور «البيانات» في خدمات التمكين الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الأسري الحواري السنوي 2022، تحت شعار «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»، والذي أقيمت فعالياته في مقر مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين.

شهدت فعاليات الملتقى خلال اليوم الأول حضور عدد كبير من النساء والفتيات، واليوم الثاني العديد من كبار المواطنين والرجال والشباب الذين تفاعلوا بشكلٍ إيجابي، حيث تم تبادل الآراء ووجهات والنظر والسماع لمتطلباتهم التي وضعتها مؤسسة التنمية الأسرية في عين الاعتبار، نظراً لما يمثله الملتقى من خطوة متقدمة في توفير الدعم اللازم لكافة أفراد الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» الذي عدت بناء الإنسان من دون تمييز هو الثروة الحقيقية للدولة.

ناقش الملتقى الأسري الحواري السنوي على مدى يومين، العديد من الموضوعات المهمة مثل الدراسة التحليلية لفهم طبيعة وثقافة المجتمع والقضايا الاجتماعية، وبناء قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تساعد المركز المجتمعي في الوصول لأكبر فئة مستهدفة من المجتمع للاستفادة من خدمات التمكين الاجتماعي لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأثر الاجتماعي الملموس على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى كسب التأييد المجتمعي لمفهوم رحلة التمكين الاجتماعي للأسر والالتزام بها لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في هذه المناسبة: «إن تنظيم الملتقى الأسري الحواري السنوي للأسر في مركز جبل حفيت المجتمعي، وما جاوره من أحياءٍ يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تحرص باستمرار على توجيه المؤسسة لتقديم الخدمات والمبادرات التي تهتم بالأسرة، وتعزز أدوارها في المجتمع، وضرورة إشراك أفرادها والمجتمع بفئاته المختلفة في الفعاليات التي تنظمها المؤسسة والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم».

وقالت كنة العامري مديرة مركز جبل حفيت المجتمعي: «إن مركز جبل حفيت المجتمعي يجسد مفهوم المركز المجتمعي المتكامل الذي يسعى إلى تعزيز تطلعات القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لضمان جودة حياة الأسرة وتماسكها، بتوفير إطار استراتيجي وقائي شامل لدعم التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وأوضحت مديرة مركز جبل حفيت المجتمعي أن جلسات الملتقى الحواري السنوي في يومه الأول والثاني لامست قضايا المجتمع واحتياجاته واستعرضت العديد من المحاور ومنها، الظواهر الإيجابية التي تتميز بها منطقة جبل حفيت، وتحديد الاحتياجات من الخدمات وغيرها من المتطلبات من مركز جبل حفيت المجتمعي.

قدمت حصة الزعابي مديرة إدارة مساندة الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، عبدالله المازم اختصاصي اجتماعي بمؤسسة التنمية الأسرية، بطاقة تعريفية عن القطاع الاجتماعي ومؤسسة التنمية الأسرية وخدماتها.

وأدار جلسات اليوم الأول الدكتورة فاطمة الحمادي رئيس قسم تنمية قدرات ومهارات الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية، واليوم الثاني عرفات الكعبي رئيس قسم الرعاية الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية.