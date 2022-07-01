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الولاء والانتماء في مهرجان «كشافة العين»
الولاء والانتماء في مهرجان «كشافة العين»
2 يوليو 2022 01:37

العين (الاتحاد)

نظمت مفوضية كشافة العين مهرجان «الولاء والإنتماء» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم وبمشاركة 250 طالباً وطالبة يمثلون المدارس الحكومية في مدينة العين وذلك بمقر مفوضية كشافة العين، ويهدف الملتقى الى تنمية قيم الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء للدولة.
وعبرت موزة الدرمكي رئيسة مجلس ادارة المفوضية وعضو مجلس ادارة الجمعية عن سعادتها بتفاعل الطلبة في المهرجان من خلال مشاركتهم مراسم تحية العلم وترديد القسم، والاستفادة من محاضرات التوعية المرورية.
واكد خالد الساعدي عضو مجلس ادارة المفوضية أن ملتقى ولاء وانتماء يعد من الفعاليات المتميزة التي تحرص على تنظيمها المفوضية للتأكيد على أهمية إدراك أبنائنا من الفتية والشباب الولاء للوطن ولقيادتنا الرشيدة والاعتزاز والافتخار به ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تقدمها المفوضية لطلبة المدارس الحكومية في مدينة العين والتي تستمر بكفاءة وفاعلية طوال فترات الإجازة الصيفية.

الإمارات
العين
مؤسسة الإمارات للتعليم
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