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«التواجد البلدي» يناقش احتياجات مدينة خليفة
«التواجد البلدي» يناقش احتياجات مدينة خليفة
2 يوليو 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة ملتقى «مجلس الحريم» في مقر «مجلس اللواء سهيل المرر» بهدف بحث القضايا المجتمعية ومناقشتها، والعمل من أجل الارتقاء بجودة الحياة، حيث تناول المجلس احتياجات مدينة خليفة، والظواهر المختلفة في المنطقة وعرضها والبحث عن حلول مناسبة لها.
وعقد المجلس بالتعاون والشراكة مع كل من: دائرة التعليم والمعرفة – القيادة العامة لشرطة أبوظبي – شرطة مدينة خليفة  - مركز الكندي الطبي – مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد.
ويهدف مجلس «الحريم» في مدينة خليفة إلى خدمة أفراد المجتمع، بهدف توطيد العلاقات وتعزيز التلاحم الاجتماعي، نشر الوعي وتثقيف المجتمع من خلال تنظيم محاضرات وجلسات دورية ، تعزيز الانتماء وتوطيد العلاقات الاجتماعية فيما بين أهالي المنطقة، إطلاق المبادرات وعقد الورش والندوات بهدف دعم أنشطة السيدات والشابات في المنطقة، تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمرأة، تذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة في الأعمال الخدمية والتطوعية.
وتناول المجلس عددا من القضايا المجتمعية التي تقع ضمن اهتمامات وحياة سكان المدينة ، وتم بحث سبل تطوير أنماط الحياة، والارتقاء بالخدمات، وتداول الآراء حول متطلبات السكان واحتياجاتهم حاضرا ومستقبلا، وقدم الشركاء الاستراتيجيون فقرات متنوعة ساهمت في إثراء الملتقى، حيث تنوعت الفقرات بين توعوية، وتثقيفية وأخرى طبية.

توطيد العلاقات الاجتماعية 
وأكد مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة أن مجلس (الحريم - مدينة خليفة) كونه يندرج ضمن مجالس الأحياء السكنية يلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقات الاجتماعية ما بين السكان، إضافة إلى ربط الجيل الجديد بجيل الآباء والأجداد عبر المناقشات والحوارات البناءة، ويسهم في تبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية، والعمل على تعزيز روح التسامح، والمحبة، والأخوة بين سكان المنطقة، وتربية الأجيال على المبادئ، والأخلاق الحميدة خاصة من قبل أصحاب الخبرة.

مركز التواجد البلدي
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