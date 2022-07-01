بلدية رأس الخيمة تكشف عن شعارها الجديد

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة هويتها الجديدة والتي تتضمن شعاراً جديداً يعبر عن رؤيتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع بكافة شرائحه.

كما يعبر الشعار الجديد المستوحى من قلعة ضاية التاريخية التي تقع في شمال الإمارة عن دور الدائرة الريادي في مجال التطوير العمراني ودعم فرص الاستثمار المختلفة في الإمارة .

وصرح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة عن الدور المحوري الذي تمارسه الدائرة في دعم جميع قطاعات الاستثمار ورسم سياسة التخطيط الحضري الذي يواكب أفضل الممارسات المطبقة في أرقى المدن العالمية ، مؤكداً على أن دائرة البلدية تمضي قدماً نحو تحقيق الريادة والتميز والتحديث المستمر بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وتطلعاتها وطموحاتها لتحافظ إمارة رأس الخيمة على مكانتها بين المدن المتقدمة.