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خليفة بن محمد: التبرع بالدم واجب إنساني
خليفة بن محمد يتوسط المكرمين بحضور عبد الله آل حامد وجمال الكعبي (من المصدر)
2 يوليو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات: إن التبرع بالدم أحد الواجبات الإنسانية لإنقاذ أرواح الآخرين، فضلاً عن كونه يعزز المخزون الاستراتيجي لوحدات الدم واستخدامها للعلاج وحالات الطوارئ.
وأكد على هامش الحفل الذي أقامته «خدمات بنك الدم» التابعة لدائرة الصحة بأبوظبي لتكريم 46 متبرعاً دائماً بالدم، و20 جهة داعمة لخدمات بنك الدم، على الأهمية الحيوية لدور المتبرعين في تعزيز الصور المجتمعية والتطوعية، وكذلك الجهات الداعمة في إثراء العلاقة التكافلية.
وقام معاليه خلال الحفل، الذي أُقيم تحت رعايته، بتكريم المتبرعين بالدم والجهات الداعمة، مثمناً إسهامات المتبرعين بشكل منتظم في تحسين حياة المرضى والمصابين، مشيداً بالجهات في توفير الإمدادات الصحية الداعمة والآمنة، مما يسهم في تعزيز صحة وسلامة المجتمع. وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بأهمية الدور الذي تقوم به دائرة الصحة بأبوظبي، والمؤسسات التابعة لها، في حشد العمل الوطني، ودعم المبادرات الإنسانية والأعمال التطوعية، وإذكاء الوعي بالتبرع بالدم، وفق أفضل الممارسات العالمية.
حضر الحفل، معالي عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة هدى خلفان الشامسي، مدير خدمات بنك الدم - أبوظبي، وعدد كبير من المشاركين والممثلين عن المؤسسات الداعمة لحملات التبرع بالدم.

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