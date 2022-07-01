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تكريم منشأتين صحيتين في أبوظبي بجوائز «مجلس هارفارد»
خلال التكريم (من المصدر)
2 يوليو 2022 01:52

أبوظبي (وام)

حلت مدينة الشيخ خليفة الطبية - المنشأة الصحية الرائدة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - ضمن أبرز الفائزين في جوائز مجلس هارفارد للأعمال للعام 2022. 
وجاء تكريم مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديراً لجهودها وإنجازاتها في إدارة جائحة كورونا «كوفيد-19» في أبوظبي حيث حصدت جائزة من الفئة الماسية في مواجهة الجائحة ضمن جوائز الممارسات المتميزة. وقدّمت مدينة الشيخ خليفة الطبية أداءً مميزاً وقدرات استثنائية على مواجهة الجائحة من خلال اتباعها لاستراتيجيات مدروسة للغاية وامتثالها لأعلى مستويات التميز والاحتراف والجاهزية. 
وأشادت لجنة التحكيم في مجلس هارفارد بقدرة المستشفى على توجيه أولوياته للاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة الصحية المستمرة وفي الوقت نفسه الحفاظ على تركيزه على صحة وسلامة المرضى والموظفين.
وحصلت مستشفيات الظفرة على الجائزة الذهبية لفئة المنظمات لتحلّيها بمستوى عالٍ من التميز وتحقيق مكانة فريدة عبر الحفاظ على التميز التشغيلي ودعم التركيز التنظيمي بما في ذلك تنفيذ كافة مبادئ وممارسات إدارة الجودة الشاملة لتلبية متطلبات التوجيهات، وتنمية الموارد والنموذج التشغيلي ومقاييس ومتطلبات الخبرات والأداء. 
وكرّم حفل توزيع جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال أيضاً الدكتورة صفاء عزات المصطفى المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية التي حصلت على جائزة المسؤولين التنفيذيين من الفئة الماسية لقاء تفانيها في العمل من أجل تحقيق أرقى معايير الجودة في الرعاية الصحية. 

الإمارات
أبوظبي
مدينة الشيخ خليفة الطبية
كورونا
كوفيد 19
مستشفيات الظفرة
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