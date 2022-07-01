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«صحة أبوظبي» تحذر من احتكار صرف الوصفات الطبية
«صحة أبوظبي» تحذر من احتكار صرف الوصفات الطبية
2 يوليو 2022 01:55

منى الحمودي (أبوظبي) 

شددت دائرة الصحة أبوظبي على حظر احتكار صرف الوصفات الطبية من قبل الصيدليات الخارجية التابعة للمنشآت الصحية، وذلك من خلال تعميم أصدرته للمنشآت الصحية والصيدلانية في إمارة أبوظبي. 
وأشارت إلى أنه وفقاً للبند الثامن من المادة «أولاً: المبادئ العامة» من ميثاق حقوق المريض وواجباته، وإلى البند الرابع عشر من المادة رقم2.1 من سياسة دائرة الصحة رقم PPR/HCP/P0030/08 بشأن حقوق المريض وواجباته والتي تنص على أن للمريض الحق في اختيار المنشأة الصيدلانية التي يرغب في التعامل معها، فإنه يمنع على المنشآت الصحية توجيه مرضاهم إلى صرف الوصفات الطبية لدى الصيدليات الخارجية التابعة لها سواءً بإصدار وطباعة الوصفة أو بدونها. وحيث أن للمريض الحق في اختيار مقدمي الرعاية الصيدلانية الخاصة بهم سواء كان ذلك في نفس المنطقة المحيطة بالمنشأة الصحية أو بعيداً عنها، فإن قيام المنشآت الصحية بتوجيه المريض إلى المنشأة الصيدلانية التابعة لها يمثل وبحسب دائرة الصحة انتهاكاً لحقوق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية.
وحذرت « دائرة الصحة أبوظبي، أنه في حالة ضبط مثل هذه الممارسات فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المنشآت المخالفة.

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